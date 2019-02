PAQUET, Louise Poulin



À l'hôpital St-François d'Assise de Québec, le 21 janvier 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Louise Poulin, épouse de feu monsieur Clément Paquet, fille de feu dame Marie-Anna Lachance et de feu Dr Raoul Poulin. Elle demeurait à Val-Bélair, Québec. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à lapour crémation. La famille recevra les condoléancesde 9h30 à 10h30,etL'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial de St-Martin de Beauce au printemps. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Bernard, Isabelle, ses frères et sœurs: André (Gemma Simard), Rita (feu Raymond Rodrigues), Hélène, feu Suzanne (feu Victor Doyon), feu Richard (Françoise Boucher), feu Simon (feu Lucie Poulin), ses beaux-frères et belles-sœurs: Louisa Paquet (Michel Fortin), Félix Paquet (Jeanne Fortin), feu Henri-Louis Paquet (Jeannine Poulin), feu Normand Paquet (Thérèse Roy), feu Wellie Paquet (feu Pamela Roy), feu Marie-Anna Paquet (feu Ernest Bureau), feu Alcide Paquet (feu Jeanne Moreau), feu Adrienne Paquet (feu Camil Roy), feu Josaphat Paquet (feu Louise Jolicoeur), feu Alice Paquet (feu Léopold Genest), feu Hélène Paquet (feu Lionel Moreau) et feu Jean-Paul Paquet ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Un remerciement spécial à plusieurs équipes de l'hôpital St-François d'Assise de Québec (urgence, médecine vasculaire, médecine cardiaque et soins palliatifs) pour les bons soins prodigués dans les dernières années à madame Louise Poulin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Les Diabétiques de Québec, 979, de Bourgogne, local 180, Québec (Québec) G1W 2L4, tél.: 418 656-6241, poste 2, téléc.: 418 656-6323, courriel: info@diabec.com, site Internet: www.lesdiabetiquesdequebec.com Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.