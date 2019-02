À la recherche de l’âme sœur, gare aux mauvaises rencontres sur internet

MONTRÉAL - Les sites de rencontres sur internet devaient faciliter la rencontre de l'âme sœur, mais ils peuvent aussi bousiller la vie des personnes esseulées.

Perte d'argent ou d'estime de soi, perte de confiance, mais aussi des idées suicidaires, voilà les conséquences graves de mauvaises rencontres faites sur internet.

Cette semaine, l'émission «J.E.» est allée à la rencontre de femmes, victimes de beaux parleurs sur des sites comme Badoo, Tinder ou Jasez.ca.

«La honte a amené ma mère à nous dire qu'elle voudrait se suicider si les gens de son entourage savaient ce qu'elle a vécu.»

Celle qui parle ainsi est Johanne (nom fictif), dont la mère a succombé à un «charmeur» africain, peut-être même à un réseau de fraudeurs. La dame âgée a transféré plus de 47 000 $ à son fraudeur.

Jacynthe, une autre victime, a vécu deux mésaventures sur des sites de rencontre. Elle est toujours célibataire. Et malgré ces expériences malheureuses, elle affirme qu'elle pourrait tomber une troisième fois dans les filets d'un arnaqueur. «Tu te fais flouer, c'est frustrant et comme si c'était pas assez, tu te fais pointer du doigt.»

Prudence

Vigilance et discrétion, voilà ce qui devrait guider les gens qui utilisent des sites comme Badoo, Tinder ou Jazez.ca pour faire des rencontres.

«On peut croiser des données ensemble. J'ai votre nom de famille, j'ai une photo de vous, je n'ai qu'à aller sur Facebook pour trouver des informations que vous n'avez pas mises sur Tinder», explique Mathieu Roy, chroniqueur techno, qui appelle à la prudence.

«Une plate-forme comme Facebook c'est une mine d'or. Je sais où vous travaillez, où vous êtes allés à l'école, en vacances, peut-être même le nom de certains membres de votre famille. C'est facile d'aller chercher une tonne d'infos sensibles», dit-il.

Pour se mettre à l'abri de fraudeurs, pas de trucs magiques. Il faut revoir ses paramètres de sécurité et être responsable de ce qu'on partage sur le web.

Vingtaine de victimes

Cécile Lefebvre est enquêteuse au Service de police de l'agglomération de Longueuil. Elle cite le cas de Marc Soulières qui a fait une vingtaine de victimes à lui seul.

Et il les a fraudées pour plus de 10 000$. Soulières a fini par plaider coupable au palais de justice de Longueuil le mois dernier. Il doit recevoir sa sentence ce printemps.

Pour se disculper, Marc Soulières a dit au juge qu'il avait des problèmes d'alcool, de drogue et de jeu et qu'il dépensait plus de 3000$ par mois.

Il a ajouté qu'il avait des remords: pas pour ses victimes, mais pour sa famille, notamment son père et sa mère chez qui il résidait.

