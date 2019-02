CÔTÉ, Jean-Paul



Au centre d'Hébergement St-Augustin, le 26 janvier 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Côté. Il était le fils de feu monsieur Thomas Côté et de feu madame Marie-Anna Paquet. Il demeurait à Québec. Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie et ses cendres sont déposées au columbariumMonsieur Côté laisse dans le deuil ses frères André (Ginette Lavoir), Alfred, Anita (Yvan Benoît) et son neveu Stéphane Côté.