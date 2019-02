LEVASSEUR, Thérèse



Au Centre d'Hébergement St-Augustin, le 14 février 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Thérèse Levasseur, épouse de feu monsieur Gérard Bégin. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le vendredi 22 février de 14h à 17h et de 19h à 21h30 et samedi le 23 février de 8h30 à 10h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Giffard. Madame Levasseur laisse dans le deuil ses enfants: Normand (Judith Cormier), Monique (Paul Lalonde), Denis et Line; ses petits-enfants: Benoît Bégin (Karine Arseneault) et Francis Cormier (Alana Paterson); ses arrière-petits- enfants: Louis-Philippe et Alexis; ses frères et sœurs: Oviette (feu Georges Roy), Carmen (feu Jean-Yves Desrosiers), Jean-Pierre (Ginette Desgagnés); sa belle-sœur Rita Bélanger (feu Conrad Levasseur); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bégin: Béatrice (feu Normand Nadeau), Claudette (Maurice Auclair), Madeleine (feu Emile D'Anjou), Aline Boutin (feu Réal Bégin) et Claire Tremblay (feu René Bégin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Pierre-André Levasseur et la belle-sœur de feu: Lauréat (feu Ghislaine Bouillon), Murielle (feu Charles-Aimé Côté), Charles-Eugène, Cécile, Roger et Madeleine Bégin. Un remerciement spécial au personnel du centre d'Hébergement St-Augustin, 1er étage Est, tout particulièrement à Lucie Lafond pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca