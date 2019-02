COSSETTE, Louise



Au CHUL, le 5 février 2019, à l'âge de 82 ans et 11 mois, est décédée madame Louise Cossette, fille de feu madame Jeanne-Marcelle Douville et de feu monsieur Philippe Cossette. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, auvendredi le 22 février, de 14h à 16h et de 18h à 21h ainsi que, de 9h à 11h.La mise en terre se fera au cimetière St-Michel de Sillery à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alexandra Cossette-Lesage et Jacques Cossette-Lesage (Sylvie Pigeon); ses petits- enfants: Élisabeth, Catherine, Nicolas et Louis; ses frères et sœurs: Isabelle (Henri Nodiot), Suzanne et Maurice Cossette; ses belles-sœurs: Nicole Goulet (feu Gilles), Denise Rochette (feu André) et Claudette Morin (feu Laurent); ses cousins et cousines; ses neveux et ses nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Un merci spécial au personnel des soins intensifs et des soins palliatifs du CHUL. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Hélène Lacroix, c.p. 8718 Succ. Ste-Foy Québec (QC) G1V 4N6 Tél: 418 527-4682 Télécopieur: 418 527-1913 Don en ligne: https://www.maisonhelenelacroix.com/don.php Des formulaires seront disponibles sur place.