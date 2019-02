CADORET, Roger



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 février 2019, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur Roger Cadoret, époux de feu Thérèse Pouliot, fils de feu Xavier Cadoret et de feu Laetitia Bérubé. Il demeurait à Lévis, autrefois de Saint-Henri-de-Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants: Irène (Bernard Linteau), Réal (Denise Allen), Gisèle (Alain Plante), Gilles (Nathalie Guay) et Réjean (Céline Hélie); ses petits-enfants: Maggie, Mylène et Vanessa, Alexis, Olivier et Rose-Marie, feu Martin, Audrey et Rémi, Raphaël et Jasmin, de même que leurs conjoint(e)s; ses arrière-petits-enfants: Jimmy, Simone, Méliane, Nolan, Elliot et Théo; ses frères et soeurs: feu Cécile (feu Wilfrid Labonté), Simonne (feu Lorenzo Roberge), Annette (feu Robert Tardif), Soeur Gisèle, feu Irené (Léontine Couture), Pauline (Réal Lessard), feu Rosaire (Pierrette Couture), Gilberte (feu Dan Villeneuve), Guy (Louise Brouard), feu Jean-Luc (feu Anita Boutin) et Jeannine (feu Arthur Labonté); ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant et Dre Sarah Tanguay des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, ainsi que le personnel du Marronniers. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, https://www.fhdl.ca/faire-un-don/. La famille vous accueillera à la résidencede 10h à 14h15.L'inhumation aura lieu ultérieurement au Cimetière de Saint-Henri-de-Lévis.