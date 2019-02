BURKE, Gary



C'est avec une très grande tristesse que je vous fais part du décès de "my darling" Gary Burke à l'Hôpital St-Sacrement, le 26 janvier 2019, à l'âge de 83 ans, conjoint de madame Hélène Bédard, fils de feu dame Ruby Douglas et de feu monsieur Patrick Burke. Il demeurait à Québec.Outre sa conjointe Hélène Bédard, il laisse dans le deuil sa sœur bien-aimée Patricia Jackson; sa fille feu Simone; ses frères: feu Doug, Patrick et Lionel; son neveu Timothy Burke (Paul Magnus) qu'il affectionnait tout particulièrement; ainsi que ses 14 neveux et nièces qu'il chérissait et plusieurs petits-enfants; ses beaux-frères: Gilles (Francine Drouin), Richard (Francine Lacasse), Réjean (Lise Plamondon), Michel Royer et Benoît; ses belles-sœurs: Andrée, Danielle, Monic (Gabriel Dallaire) et Anne. Il laisse également dans le deuil ses amis qu'il aimait chaleureusement, autant au Québec qu'à l'étranger. Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé.où la famille vous accueillera pour les condoléances à compter de 9 h. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au Cimetière St-Charles Mausolée Catherine-de-St- Augustin. Sa conjointe tient à remercier son médecin de famille Dr Pierre Diamond pour son grand dévouement au cours des 30 dernières années, tout particulièrement les derniers mois. Un remerciement au personnel des soins palliatifs de l'hôpital St-Sacrement pour leur dévouement et grande humanité dont ils ont fait preuve particulièrement la Dr Julie Lemay. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital St-Sacrement), 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec Téléphone : 418 525-4385 Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.