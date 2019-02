MORIN, Hervé



Au CHSLD de Saint-Anselme, le 1er février 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Hervé Morin, époux de dame Francine Roy, fils de feu Léo Morin et de feu dame Gracia Larose. Il demeurait à Saint-Henri-de-Lévis. Il laisse dans le deuil, outre son épouse; ses enfants : Élyse (Grant Chevallier) et Guillaume (Kelsey Chegus); ses petits-enfants : Alex, Matthew, Charlie, Luca et Skye; ses frères et soeurs : Fernand (Lise Deslauriers), Lauraine (feu Roger Jenkins), feu Raymond (Liette Francoeur), feu Réal (Gisèle Lehoux (Rénald Blouin)), Jeanne D'Arc (Robert Robertson), Huguette (Gabriel Fournier), feu Denis, Réjeanne (Réal Lecours) et Françoise (Pierre Doire); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Roy, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le Dr Côté, le personnel du CHSLD de Saint-Anselme, le CLSC de Bellechasse, la Coop de services Rive-Sud pour les bons soins prodigués et le soutien du Centre Marianiste par leurs prières. Un remerciement spécial à Liliane Veillette et Rémi Roy pour l'accompagnement précieux jusqu'aux derniers moments. Un merci particulier pour l'amitié de son ami Maurice. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Héma-Québec (https://fondation.hema-quebec.qc.ca/faites-un-don/). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidencele vendredi 22 février de 19h à 21h et le samedi 23 février à compter de 10h.