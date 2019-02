TURGEON, Jean-Claude



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 12 février 2019, à l'âge de 70 ans et 6 mois, est décédé monsieur Jean-Claude Turgeon, époux de madame Johanne Lavallée, fils de feu dame Irène Thibault et de feu monsieur Rolland Turgeon. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au :, de 9h à 12h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière St-Charles. Outre son épouse Johanne, il laisse dans le deuil sa fille Mélanie (Dominic Giguère) et son fils Sébastien (Jenny Dumont); ses petits-enfants : Olivier, Élyane, Alek et Laurence; sa sœur feu Jocelyne et son frère Roger (Agathe Faucher); ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel de l'IUCPQ (Pneumologie et soins palliatifs) pour leur attention et bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec Téléphone : 418 656-4999 Courriel : info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.