Après les avoir dénoncés, Legault trouve des qualités aux trop-perçus d'Hydro

Après avoir dénoncé cette «taxe déguisée», François Legault trouve maintenant des mérites aux trop-perçus d’Hydro-Québec, qui incitent la société d’État à être plus efficace et qui financent les services publics.

Hydro-Québec continue d’encaisser les trop-perçus, qui ont atteint 182 millions $ l’an dernier, révèlent les résultats pour l’exercice 2018, dévoilés mercredi à Montréal. Le gouvernement Legault, qui exigeait dans l’opposition de rembourser les Québécois pour cette «taxe déguisée», conservera tout de même 50 % de cette somme, a confirmé le premier ministre. L'autre moitié sera redonnée au moyen d'un mécanisme de traitement des écarts de rendement, comme c'est le cas depuis 2017.

Mais pourquoi ne pas tout redonner aux citoyens, comme la CAQ l’a longtemps demandé ? «Il faut qu’il reste un incitatif à Hydro-Québec pour faire un gain d’efficacité», plaide maintenant François Legault. «Si 100 % des gains sont remboursés, il n’y a plus d’incitatif», a-t-il ajouté. Ainsi, sans trop-perçu, Hydro-Québec ne serait plus motivée à réduire ses dépenses et à contrôler ses coûts.

Autre argument: cet argent se retrouve au fonds consolidé du gouvernement et finance les services publics, il se retrouve donc indirectement dans les poches des citoyens. «Si Hydro-Québec fait des gains d’efficacité, la moitié est remis aux citoyens, et la moitié qui est remise au fond général du gouvernement qui appartient aux citoyens. Les surplus sont redonnés au Québécois directement ou indirectement», a plaidé M. Legault.

Incohérence caquiste

Les partis d’opposition n’ont pas raté cette occasion pour souligner l’incohérence caquiste. «Ce que je trouve étonnant, c’est que la CAQ pendant des années a dit : on va tout remettre les surplus. C’est silence radio depuis qu’ils sont au pouvoir. Ils ne font pas ce qu’ils ont dit qu’ils allaient faire», a souligné Pierre Arcand, qui était lui-même une cible de prédilection de la CAQ lorsqu’il était ministre de l’Énergie du gouvernement Couillard.

Le chef péquiste Pascal Bérubé a renchéri. «La CAQ a lancé une pétition. C’était Libéraux, remboursez-nous. Ce n’était pas Libéraux, remboursez-nous à moitié», a-t-il lancé.

Ruba Ghazal de Québec solidaire demande également à la CAQ de mettre fin à cette taxe déguisée et régressive, puisque tout le monde a besoin d’électricité.

Dans l’opposition, François Legault a souvent laissé entendre que les trop-perçus d’Hydro-Québec n’étaient pas l’œuvre d’un mauvais calcul, mais d’une «commande du gouvernement libéral». Des calculs effectués par la CAQ démontraient qu’entre 2008 et 2016, les Québécois avaient payé 1,5 G$ de plus que ce qu’ils auraient dû sur leur facture d’électricité, soit environ 350 $ par client. La CAQ avait d’ailleurs lancé une pétition pour demander au gouvernement Couillard de rembourser ces sommes.

Au pouvoir, François Legault affirme maintenant qu’il n’est pas possible de le faire, car «ça ferait 1,5 milliard $ de moins de revenus pour le gouvernement».