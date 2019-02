POULIN, Paul



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 février 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Paul Poulin, époux de Mme Micheline Robitaille et fils de feu Wilfrid Poulin et feu Marie-Ange Létourneau. Il demeurait à Lévis (St-Etienne). Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses frères et soeurs: feu Rita Poulin (feu James A. Blaisdell), feu Claude Poulin, feu Julien Poulin (Jeannine Vachon), feu Louisette Poulin (feu Yvan Poulin), ses neveux et nièces Claude Poulin, Louis Poulin, (Isabelle Blais et leurs enfants: Rose et Philippe), Jean Poulin (son fils James), Marie-France Blaisdell, Patricia Blaisdell, Johanne Blaisdell, leur conjoint et leurs enfants, de la famille Robitaille: France Robitaille (Jacques Mailloux), Mario Robitaille (Karina Lacombe), ses neveux et nièces: feu Sarah Mailloux, Johanne Robitaille (Maxime Pouliot, leur fille Magalie Pouliot), Xavier Robitaille (Cindy Vallières), sa tante Georgette Robitaille Vézina. La famille tient à remercier tout le personnel et les bénévoles de la Résidence Au Coeur de Marie pour les bons soins et leur soutien. La famille tient à remercier également le personnel et les gériatres du 8e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille recevra les condoléances au complexede 13h30 à 15h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Au Coeur de Marie. Des formulaires seront disponibles au salon.