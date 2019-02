LANGEVIN, Robert



À l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec, le dimanche 10 février 2019, à l'âge de 86 ans et 9 mois, s'est éteint paisiblement, entouré des siens, Robert Langevin époux de Régine Ratthé. Originaire de Kénogami, il demeurait à Québec depuis 2012.La famille vous accueillera aule vendredi 22 février 2019 de 19 h à 21h30 et le samedi 23 février 2019 de 9h à 11h.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie (Réal Marcotte), Patrice (Lucie Gauthier), Maryse (André Godin), Pierre (Lori Kenzie); ses petits-enfants: Alicia, Jamie, Michelle ainsi que les enfants des conjoints: Dominique, Christine, Stéphanie, Vanessa, Pierre-Olivier et Guillaume. Il laisse également dans le deuil d'autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs, décédés au cours des dernières années. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel soignant de l'IUCPQ (Hôpital Laval), pour les soins professionnels et humanitaires qui lui ont été prodigués. Un merci tout particulier au Dr Paul Poirier ainsi qu'au Dr Charles Morasse. Au lieu de fleurs, la famille privilégie les dons In Memoriam à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Ces dons peuvent être envoyés par la poste à l'attention de la Fondation IUCPQ, 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 0B8. Il est également possible de faire un don par téléphone au 418 656-4999 ou en visitant le site Internet de la Fondation au fondation-iucpq.org