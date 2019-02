ROY, Marcel



À l'Hôpital de Montmagny, le 12 février 2019, à l'âge de 86 ans est décédé, entouré de l'amour de tous les siens, M. Marcel Roy, infirmier à la retraite, époux de Mme Jeannette Favreau et fils de feu Fernand Roy et de feu Rose-Anna Gaudreau. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale samedi 23 février, jour des funérailles, à compter de 8h30.et de là au columbarium de Montmagny. Monsieur Roy était le père de Natalie (Bernard Têtu), Sophie (Ghislain Dupont) et le grand-père de Louis-Charles Têtu, son petit-fils adoré. Il laisse dans le deuil Éric Blais qui a fait partie de la famille pendant de nombreuses années et qui est resté près de celle-ci. Il était le frère de: feu Denis (Lise Ouellet), Pierre (Lisette Bérubé), feu Gilles (Pierrette Ouellet), Bertrand (Paul Larivière, feu Pauline Fournier); de la famille Favreau, il était le beau-frère de: feu Madeleine (feu Georges E. Courville), Yolande (feu Léo Davignon, Pierre Brisebois), feu Dr Jean (Pauline Moreau). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et ses frères et sœurs du Tiers Ordre Franciscain Séculier. La famille remercie M. Paul Bourgault pour son support et son accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène, www.fondationdelamaisondhelene.org, des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.