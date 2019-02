Bisbille avec l'Aéroport: Lévis estime que le Comité dépasse sa mission

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, estime que le Comité de travail sur l'accessibilité aérienne (CTAA) n'a pas à se mêler de la gouvernance de l'Aéroport.

«Il faut que le Comité reste sur sa mission. Sa mission, jusqu'à récemment, était de ne pas introduire la gouvernance. Ou si on l'introduit, il faut qu'elle soit basée sur des faits et il faut que ces faits soient démontrés. Vous ne pouvez pas remettre en question une gouvernance si vous ne rencontrez pas le conseil d'administration concerné pour lui faire part de vos préoccupations», a fait valoir le maire, jeudi.

Lévis pourrait marquer sa dissidence du rapport final, qui devrait être rendu public incessamment. «Tout va dépendre de la façon dont on va toucher la gouvernance. Le représentant de la Ville souhaite que si on remet en cause la gouvernance, il faut que ce soit démontré.»

M. Lehouillier estime qu'une «game» se joue sur la succession du président directeur général, Gaétan Gagné, qui a annoncé qu'il quittera ses fonctions en 2019.

«L'enjeu, on s'en rend compte de plus en plus, c'est qui va nommer le prochain président directeur général de l'Aéroport», a-t-il lancé. «Et il faut faire attention à ce genre de situation où on se retrouve à oublier l'objectif même de notre mission.»

Selon les rapports qu'il a eu du directeur du développement de Lévis, Philippe Meurant, qui siège sur le CTAA, le maire a constaté que l'enjeu de la gouvernance de l'Aéroport est apparu dans les discussions du Comité assez récemment.

«Comme maire de la Ville, je me dis qu'il y avait un comité qui avait un travail à faire. Et soudainement, depuis 15 jours, trois semaines, ça se retrouve dans les médias. Ce n'est pas sain comme exercice. Et ce qu'il faut éviter, c'est de mettre de l'huile sur le feu.» Il souhaite que le CTAA se concentre sur sa tâche de trouver des solutions à l'amélioration de la desserte aérienne de la région.