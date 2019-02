GRENIER, Léonide <I> Ancien maire à Saint-Benoît </I> <I> de 1989 à 2009 </I>

GRENIER, Léonide

Ancien maire à Saint-Benoît

de 1989 à 2009



À la Maison Catherine de Longpré, le jeudi 7 février 2019, à l'âge de 88 ans et 5 mois, est décédé monsieur Léonide Grenier, époux en premières noces de feu Rose-Yvonne Gilbert et en secondes noces de madame Georgette Labonté et fils de feu Johnny Grenier et de feu Arthémise Busque. Natif de Saint-Benoit, il demeurait ces dernières années à Saint-Georges. Monsieur Léonide Grenier sera exposé à lale vendredi 22 février en après-midi de 13h30 à 16h30 et en soirée de 19h à 21h30 ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 9h.et de là au crématorium du Parc commémoratif Chaudière-Appalaches. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial sous la direction de la maisonIl laisse dans le deuil outre son épouse, madame Georgette Labonté (feu Jacques Turcotte); ses enfants: Marc (Sylvie Doyon), Charles (Diane Leblond) et Gilles (Line Lessard); les enfants de son épouse: Bruno (Carole Marcotte), Marc (Guylaine Paradis) et Claude Turcotte (Céline Béland); ses petits-enfants et arrière- petits-enfants. Il était le frère de feu Mechtilde (feu Conrad Gagnon), feu Délias (Claire Hélène Lambert), feu Yvette (feu Mandoza Vachon), feu Andréa (feu Lucienne Poulin), Claire-Ida (feu Fernando Lessard) et feu Orise Grenier. Il laisse également dans le deuil les membres de la famille Gilbert et Labonté, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Catherine de Longpré, 1140, 20e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 7M1.