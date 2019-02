BRADET, Graziella Dubé



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), Québec, le 8 février 2019, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Graziella Bradet, épouse de monsieur André Dubé. Née à Chicoutimi, le 12 décembre 1944, elle était la fille de feu dame Élise Simard et de feu monsieur Lorenzo Bradet, elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres directement à la Chapelle dele dimanche 24 février 2019 de 14 h à 16 h. Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie après les condoléances. Outre son époux André, Madame Bradet laisse dans le deuil ses fils: Stéphane (Caroline Rompré) et Sébastien (Marie-Christine Breton); ses petits-enfants qu'elle aimait tant Cédrik et Livia; ses frères: Rosaire (feu Murielle Bélanger), Julien Croft (Jeannine Villeneuve), Géraldine Hudon (feu Gérald Croft); son beau-frère Michel Dubé (Rachelle Laliberté), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa sœur Cécile Croft (Lucien-Marc Bolduc) et son beau-frère Pierre Dubé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ (Hôpital Laval) Tél. : 418 656-4999 Site : www.fondation-iucpq.org.