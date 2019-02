DUMONT, Ghyslain



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 2 février 2019, à l'âge de 69 ans et 11 mois, est décédé monsieur Ghyslain Dumont, époux de madame Pierrette Amyot. Il était le fils de feu madame Diane Sergerie et de feu monsieur Paul-Émile Dumont. Il demeurait à Saint-Gabriel-de-Valcartier.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auà compter de 9 h.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Éric (Christine Bertrand) et Nathalie (Christian Roberge); ses petits-enfants: Camille, Léonie et William; membre de la fratrie; ses beaux-frères et belles-sœurs; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. Un remerciement particulier aux membres de la famille et ami(e)s pour leur soutien ainsi qu'au personnel de l'Hôpital Laval (IUCPQ) pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer. Téléphone : 418 657-5334. Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.