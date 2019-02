Ce mod sexy de Resident Evil 2 est franchement drôle

Vous avez fait le tour du remake de Resident Evil 2 et ses DLC? On a trouvé une raison plutôt sexy d’y retourner grâce à un mod plutôt...original.

Qu’est-ce qui se passe sous le manteau de Mr. X? Nous non plus, on n’y avait pas vraiment pensé. Heureusement, un moddeur a pensé au corps nu de Mr. X pour vous, donnant naissance au mod «Beachboy X».

Avec le mod, on peut voir le beau Mr.X et son corps de Dieu avec un thong Umbrella, des lunettes et des «gougounes». On aimerait bien vous fournir des explications, mais il n’y en a pas vraiment. On va mettre ça dans la catégorie «why not, coconut?».

Attention, ce n’est pas parce que Mr. X a un corps prêt pour le Beach Club qu’il ne fait pas moins peur. Ajoutez The Thong Song de Sisqó, et l'expérience devient carrément terrifiante.

Vous pouvez télécharger le mod ici, indique PCGamer.