Arrivés à Los Angeles depuis déjà quelques jours, les cinéastes québécois Marianne Farley et Jérémy Comte ont eu un avant-goût de ce qui les attend aux Oscars dimanche soir en assistant mercredi à une soirée de prégala en compagnie de plusieurs membres de l’Académie.

Au cours de cet événement qui a lieu chaque année pendant la semaine des Oscars au Samuel Goldwyn Theatre de Los Angeles, les dix films nommés dans les deux catégories réservées aux courts métrages sont présentés à quelque 1000 spectateurs, dont plusieurs membres votants de l’Académie.

Marianne Farley et Jérémy Comte étaient sur place pour présenter leurs films respectifs, Marguerite et Fauve, qui sont tous les deux en lice pour l’Oscar du meilleur court métrage.

Photo AFP

« Je suis à Los Angeles depuis une semaine, mais c’est vraiment avec cet événement, mercredi soir, que j’ai senti que j’embarquais dans la folie des Oscars », relate l’actrice et réalisatrice Marianne Farley en entrevue au Journal.

« C’est un tourbillon, et j’ai l’impression que ça va devenir de plus en plus intense chaque jour jusqu’à la cérémonie, dimanche soir. À partir de maintenant, on va avoir deux à trois événements par jour, et dimanche, ça va vraiment être intense sur le tapis rouge. Je me dis que c’est un gros coup à donner et que lundi­­­, j’aurai amplement le temps de me reposer ! »

Photo AFP

Tout le Québec derrière eux

Depuis qu’ils ont appris que leurs films respectifs étaient nommés pour le prix du meilleur court métrage, Marianne Farley et Jérémy Comte ne cessent de recevoir des messages d’appui de gens qui se disent fiers de les voir représenter le Québec aux Oscars.

« On sent vraiment une grosse vague d’amour du Québec. C’est le fun et c’est touchant d’avoir cet appui-là », indique Jérémy Comte.

Les deux cinéastes disent avoir déjà commencé à réfléchir au discours de remerciement qu’ils feraient dimanche soir s’ils devaient monter sur la scène du Dolby Theatre pour cueillir la précieuse statuette.

« C’est sûr qu’il faut se préparer parce que tu ne peux pas improviser dans ce genre de situation, souligne Marianne Farley­­­. L’idée, c’est de préparer un discours court et pertinent qui va aller dans le sens du message que tu veux passer. Les Oscars préfèrent les messages d’inspiration aux remerciements. Il faut trouver sa place là-dedans. »

Un tapis rouge en gang

Même s’ils sont en lice pour le même Oscar, Marianne Farley et Jérémy Comte fouleront le tapis rouge ensemble, avec les équipes de leurs films. Le distributeur Jean-Christophe J. Lamontagne, qui distribue les deux courts métrages, a passé la dernière semaine à organiser l’arrivée des équipes de Marguerite et de Fauve sur le tapis rouge.

« On va avoir deux ou trois limousines pour amener les équipes des deux films sur le tapis rouge, explique Jean-Christophe J. Lamontagne. C’était très important pour nous de pouvoir arriver tout le monde ensemble. On ne pouvait pas contrôler où on sera tous assis dans la salle. Mais pour l’arrivée, on voulait faire ça en famille. Ensuite, quand on sera sur le tapis rouge, on va se laisser porter par le manège. Et savourer le moment ! »

►La 91e cérémonie des Oscars aura lieu dimanche soir à compter de 20 h.