GROS-LOUIS, Gilles

À la Résidence Rioux D'Auteil, le 17 février 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Gilles Gros-Louis, fils de feu madame Émilienne Cardinal et de feu monsieur Napoléon Gros-Louis. Il demeurait à Wendake.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14h à 16h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Memorial Wendake. Il laisse dans le deuil ses enfants: Martine (Sébastien Vézina) et Sylvain (Émilie Picard et ses enfants) ainsi que leur mère Ghislaine Paul; ses petits-enfants: Charles-Antoine et Louis-Raphaël Vézina; ses frères et sœurs: feu Jean-Guy (Claudette Lessard), Michel (Jocelyne Arcand), Micheline (feu Claude Robin), André (Liette Mecteau) et Diane (André Laperrière); son filleul Steven Gros-Louis; les membres de la famille Paul; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les infirmières du centre de santé de Wendake ainsi que les préposés de la Résidence Rioux D'Auteil pour les bons soins prodigués.