Coupe Grey : la LCF choisit Regina et Hamilton

La Ligue canadienne de football (LCF) a annoncé jeudi soir que la Coupe Grey 2020 sera présentée à Regina, en Saskatchewan, tandis que celle de 2021 aura lieu à Hamilton, en Ontario.

«Félicitations à la Saskatchewan, qui a remporté le processus de mise en candidature pour la Coupe Grey de 2020, a déclaré par voie de communiqué le commissaire de la LCF, Randy Ambrosie.

«Les Roughriders et leurs partisans, probablement parmi les plus passionnés du monde du sport, auront la chance de célébrer le 110e anniversaire du club en présentant le plus gros événement sportif du pays.»

Ambrosie a également félicité les Tiger-Cats de Hamilton qui seront les hôtes de l’événement l’année suivante.

«Il s’agira pour l’organisation de sa première occasion de présenter le match en 25 ans. Je sais que les Tiger-Cats comptent mettre de l’avant la renaissance que connaît leur ville. Hamilton célébrera son 175e anniversaire de fondation en 2021.»

Le commissaire a remercié les Alouettes de Montréal pour leur candidature.

«Malheureusement, la Coupe Grey de 2021 n’était pas une option en raison des travaux de rénovation prévus au Stade olympique, a expliqué Ambrosie. Le Québec est toujours un hôte accueillant, et Montréal est une ville qui fait preuve d’un grand dynamisme. Nous avons assurément hâte à un retour du match de la Coupe Grey à Montréal dans les prochaines années.»