PELLETIER, André



Au Centre hospitalier de l'Université Laval le 12 février 2019 est décédé, à l'âge de 79 ans, Monsieur André Pelletier, époux de Françoise Brochu et fils de feu Léopold Pelletier et de feu Marie-Ange Pelletier. Il demeurait à Sainte-Foy.La famille vous accueillera à lale vendredi 22 février 2019 de 18 h à 21 h.La famille sera présente à l'église à compter de 12 h 30 pour recevoir les condoléances. Outre son épouse Françoise, il laisse dans le deuil ses enfants: Martin (Anne Julie Lalonde), Nancy (Jean-Pierre Carrier) et Francis (Rachel Simard); ses petits-enfants: Samuel et Sarah-Maude, Charles et Gabrielle, Emma et Marie; ses frères et sœurs: feu Yvan (Réjeanne Vincent), Benoit (Lorraine Boucher), Louiselle, Nicole, Élizabeth, Martine, Edith, Christiane (Pierre Lesage), Michelle (Jean-René Gauthier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Brochu: feu René (Louise L'heureux), André (Annette Pouliot), feu Mariette (Gilles Fournier), Céline (feu Romain Blais), Denis (Lise Lavoie), Jacques (Claude Hanley), Lucille (Edmond Poitras), Roland (Yolande Doyon), Pierre (Jocelyne Bilodeau) et Diane (Daniel Larochelle). Il laisse aussi dans le deuil sa tante Dorothée Dufour et son oncle Réjean Pelletier ainsi que de nombreux neveux et nièces et de très nombreux amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Petite Maison de la Miséricorde, 4401, rue St-Hubert, Montréal, H2J 2X1, Tél. : 514-526-2639 https://petitemaisondelamisericorde.org. Des formulaires seront disponibles au salon ainsi qu'à l'église lors des condoléances.