BOURDAGES, Maurice



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 11 février 2019 à l'âge 78 ans, est décédé monsieur Maurice Bourdages, conjoint de dame Martine Simard. Il était le fils de feu monsieur Napoléon Bourdages et de feu dame Éva Barriault. Il demeurait à Saint-Ferréol-les-Neiges. Son dernier geste de générosité a été de faire don de son corps à la science.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 1 heure avant la cérémonie. La direction des funérailles a été confié àIl laisse dans le deuil outre sa conjointe Martine, ses enfants: Donald (France Côté), Vicky (Steeve Paillé), Marc (Sonia Falardeau); son petit-fils Zakary Paillé; ses frères, sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs: Claude (Patsy Henderson), Aline (André Richard), Rolande, Paul (Martine Tavara) et il était le frère de feu Raoul (feu Céline Moisan) et feu Roland (feu Gaétane Massé); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simard: Marlaine (André Ennis), Gaston (Lise Larouche), Johanne (Claude Tremblay), Gilles (Lucie Dumas), Guylaine (Martin Thériault). Il laisse également dans le deuil son grand ami Jacques Gravel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). La famille tient à remercier sincèrement la docteure Christine Lemay ainsi que l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour leurs bons soins et leur dévouement. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/