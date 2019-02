DIONNE, René



Dieu a décidé de me ramener à lui, de plus il m'a ouvert la porte de son Paradis. Alors, ne pleurez pas ma mort, mais célébrez plutôt ma nouvelle vie, en vous aimant les uns, les autres.À la Résidence Hélène-Lavoie de La Pocatière, le 15 février 2019, est décédé à l'âge de 82 ans et 5 mois, monsieur René Dionne, époux de feu dame Annie Lavoie. Il était le fils de feu monsieur Mandoza Dionne et de feu dame Régina Chamberland. Natif de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, il a vécu 26 années à Jonquière, 20 années à Québec et ses 5 dernières années à La Pocatière. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances au, de 12 h à 15 h 55.. Les cendres seront déposées à une date ultérieure au columbarium du Complexe funéraire La Souvenance - Lépine Cloutier. Il était le frère et le beau-frère de feu Réal, Marcel (feu Huguette Thibault), feu Réjean, Jean-Marc (Pierrette Lebel), feu Roger, feu Gilles, Gisèle (Gaétan Hudon) et Lise; de la famille Lavoie, il était également le beau-frère de feu Jeannette (feu Jean-Marie Delagrave), feu Aurèle, feu Magella (Philippe Reid), feu Guildo (Lucienne Laplante), Gilbert (Claudette Bonenfant), Raynald (Jacqueline Lavoie), Candide (Réal Bérubé), Laurette (Jacques Ratté), Murielle (Gilles Gallant), Normand (Lise Aubut). ). La famille ne peut garder sous silence le dévouement de son amie Mme Nina Pelletier qui l'a soutenu et accompagné tout au long de ses dernières années. Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie les membres du personnel de la Résidence Hélène-Lavoie et de l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière pour leur professionnalisme, leur humanisme, leur dévouement et pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, Hôpital Laval, 2725, chemin Ste-Foy, Québec QC G1V 4G5 tél : 418-656-4999.