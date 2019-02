Deux pieds de neige sur les trottoirs

Le ministère des Transports envisage de fermer le pont de l’Île-d’Orléans prochainement afin de ramasser la quantité de neige importante accumulée sur ses trottoirs, a appris Le Journal.

Précisons d’emblée que les trottoirs du pont sont toujours fermés aux piétons durant l’hiver. Ce n’est donc pas inhabituel que la neige s’y accumule, mais un résident de l’île, qui nous a alertés à ce sujet, disait ne pas se souvenir d’en avoir vu autant de chaque côté de la voie carrossable.

À certains endroits, les amoncellements pesants de neige et de glace compactées peuvent atteindre près de deux pieds, principalement aux extrémités du pont.

« Opération complexe »

« Le ministère évalue présentement la possibilité de procéder à des opérations de ramassage de la neige, sur certaines portions du trottoir, par simple précaution. Une telle intervention est très rare. Le cas échéant, il s’agirait d’une opération complexe qui nécessiterait la fermeture complète du pont, en raison des impacts sur les voies de circulation », a fait savoir le porte-parole du MTQ, Guillaume Paradis.

« C’est complexe avec la machinerie sur le pont, donc on n’aurait pas le choix de le fermer. » Bien entendu, une telle opération se déroulerait durant la nuit afin de minimiser les désagréments pour les automobilistes, nous a-t-on confirmé. « On va planifier ça en conséquence, c’est bien évident. »

Aucun danger, assure-t-on

En entrevue, M. Paradis assure qu’il n’y a aucun danger pour le moment. La situation « n’est pas problématique », malgré le poids additionnel imposé à la vétuste structure, a-t-il insisté.

« Ça ne nous inquiète pas outre mesure. » Le MTQ effectuera un suivi régulier de la situation, bien conscient que l’hiver est loin d’être terminé et que de nouvelles précipitations sont annoncées. « On demeure attentifs. On pourrait éventuellement le faire », mais il est aussi tout à fait possible que le MTQ n’intervienne pas.

Même s’il est en fin de vie et qu’il montre des signes d’usure importants, le pont de l’Île-d’Orléans est toujours sécuritaire, concluent les ingénieurs qui ont évalué minutieusement la structure dans la dernière année.

Le 6 février dernier, le MTQ a dévoilé un rapport d’inspection de près de 600 pages dans lequel on pouvait apercevoir des centaines de clichés montrant des pièces d’acier rouillées, voire perforées par endroits, et des pièces de béton fissurées.

Le vieux pont de 83 ans doit être remplacé par un pont à haubans en 2027.