GAGNÉ, Yvan



À son domicile, subitement, le 4 février 2019, à l'âge de 77 ans 4 mois, est décédé monsieur Yvan Gagné, plombier retraité, fils de feu dame Carmen Lessard et de feu monsieur Edgar Gagné. Né à Québec, le 23 septembre 1941, il y demeurait toujours.où les membres de la famille vous accueilleront à compter de 10 h. Monsieur Gagné laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie, Edith, Stéphane (Hélène Paulin), Michel (Sandra Dion) et Marlène, leur mère Marie-Jeanne Gagnon; ses petits-enfants: Alexandre Boucher, Jade Boucher, Stefany Paulin-Gagné, Michael Paulin-Gagné; son arrière-petite-fille Elinor Giguère; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Reynald (Nicole Falardeau), Gaétan (Hélène Pomerleau), Linda (feu Nazareno Palermi), Jeannine Pomerleau (feu Jean-Marc) ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie chaleureusement la Dre Nathalie Audet et son équipe du département O.R.L. de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins exceptionnels reçus pendant les 10 dernières années. Les funérailles sont sous la direction de