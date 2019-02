BOUFFARD, Colette Breton



Au CHSLD de Sainte-Marie le 15 février 2019, à l'âge de 88 ans, nous a quittés paisiblement Mme Colette Breton, épouse de M. François Bouffard. La famille vous accueillera auvendredi le 22 février 2019 de 19h à 21h. samedi le 23 février 2019 de 9 h à 10 h 45.Elle laisse dans le deuil outre son époux, M. François Bouffard, ses enfants: Michel (Lyne Plourde), Marie (Philippe Lessard), Martin (Chantale Plante); ses petits- enfants: Marie-Claude, Élise et Julie Bouffard; Jérôme, Louis-Frédéric, Marie-Luc, Élisabeth et Andréanne Lessard; Florence, Justine et Béatrice Bouffard, ainsi que de nombreux arrière-petits- enfants. ses frères et sœurs: Aquiline (feu Raymond Deblois), Dominique, Père Jacques, Denise (feu Jacques Giroux), Pauline (Denis Laflamme), feu Joachim (Marthe Gendron) et est allée rejoindre Charles-Eugène (Germaine Deblois), Daniel (Yvette Deblois), Jean-Luc, Barthélémy, Stéphane (Aldéa Fréchette), Frère Irenée.Elle est aussi allée rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs: Thérèse (Lionel Bernier), Alphonse (Juliette Deblois), Gérard (Irène Boutin), Valérien (Jacqueline Roy), Henri-Paul (Fernande Breton), Soeur Gertrude, Véronique (Joseph-Pierre Lamontagne), Soeur Martine, Jean-Thomas (Suzanne Morin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie très sincèrement le personnel du CHSLD de Sainte-Marie pour l'accompagnement de fin de vie. Dons suggérés : Société Alzheimer Chaudière-Appalaches https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/faire-un-don