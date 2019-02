CHABOT, Jean-Marie



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 février 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Chabot, fils de feu dame Marie Bernard et de feu Edmond Chabot. Il était l'époux de feu dame Jacqueline Langevin. Il demeurait à Honfleur.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, ses enfants: Simon Chabot (Lili-Anne Martin), Nicolas Chabot (Christine Lamontagne) et Claude Chabot (Christian Beaulieu); ses petits-enfants: Maxime Roussy-Chabot, Lauriane Chabot et Raphael Racine; ses frères et sœurs: feu Louis (feu Rolande Couture), Marie-Rose (feu Auguste Ouellet), feu Rosaire (Germaine Plante), François (Rose-Hélène Fradette), feu Valaire (Carmelle Plante), Rachelle (Michel Moisan) et feu Charles-Auguste; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Sylvio Langevin (Marguerite Guénette), feu Annette Mercier (feu François Mercier), feu Germaine Mercier (feu Antonio Mercier), feu Lucienne Langevin (feu Paul Langevin) et feu Hélène Langevin (feu Lucien Tanguay) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil, 255, boul. Crémazie Est, bureau 290 Montréal (Qc) H2M 1M2, tél. : 514-380-2323.