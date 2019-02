DORVAL, Jean-Guy



Au centre d'hébergement du Jeffery Hale, le 26 janvier 2019, à l'âge de 84 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé M. Jean-Guy Dorval. Fils de feu Joseph Dorval et de feu Lucienne Lefrançois, il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Suzanne Roy, feu Pauline, Jacqueline, Yves (Jeannine Gagnon), Rita (Louis Vincent), feu Lucette, Yolande (Roger Chevrier), Hélène (Gaétan Leclerc) et Claude (Nicole Boudreault). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et des ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :de 9h30 à 11h30.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial à la Dre Judith Germain et aux membres du personnel du 4ème étage du Centre d'hébergement du Jeffery Hale pour les bons soins et leur compassion ainsi que M. Roch Lamontagne et les bénévoles pour leur dévouement. Pour rendre hommage à M. Dorval, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.