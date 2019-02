PELLETIER, Lorraine



À l'Hôpital de Montmagny, le 15 février 2019, à l'âge de 67 ans est décédée dame Lorraine Pelletier, épouse de monsieur Marcel Pelletier. Fille de feu dame Florence St-Pierre et de feu monsieur Joseph Pelletier, elle demeurait à Sainte-Félicité, comté de L'Islet. Elle laisse dans le deuil outre son époux Marcel, ses filles: Laurie (Simon Cloutier), Manon (Sébastien Perreault), Josée (Vincent Izzi). Ses petits-enfants adorés: Sarah, Zachary, Dahlia, Olivia et Emma. Elle était la sœur et la belle-sœur de: Guilbert (Marie-Claude Lord), Murielle (Clermont Gagnon), Solange (Mario Chouinard), Pauline, Claude (Lise Pelletier). De sa belle-famille Pelletier: feu Jean-Hugues (Ginette Pelletier), Denis (Constance De Roy), Lina (André Raymond), Denise (feu Normand Avoine), feu Claude, feu Ghislain, René, Daniel (Louise Gagné), Martin (Nathalie Boucher), Régis (Valérie Pinsonneault), Gabriel (Cathy Lapointe). Sont également affectés par son départ, de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel du département d'oncologie et du 3e étage de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ainsi qu'au personnel du CLSC de Saint-Pamphile pour leur accompagnement et les bons soins apportés. Compensez l'envoi d'arrangements floraux par un don au département d'oncologie de la fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, Boul. Taché Ouest, Montmagny, G5V 3R8. Il sera possible de le faire sur place. Les membres de la famille vous accueillerontà compter de 12h30.Le déroulement a été confié à la maison funéraire