ROBIN, Denise



À l'hôpital de Montmagny, le 10 février 2019, à l'âge de 88 ans et 5 mois, est décédée sereinement, entourée de sa famille, Madame Denise Robin, fille de feu monsieur Roméo Robin et de feu dame Cécile Coulombe de Cap- St-Ignace. Elle demeurait à Montmagny, autrefois à Québec. La famille recevra les condoléances à la, jour des funérailles à compter de 12 heures.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs, son beau-frère et ses belles-soeurs: feu Suzanne (feu André Paradis), Claire, Andrée, Marcelle, feu Louise, Jean (Irène Hébert), Antoine (Gilberte Lamonde), Josette (Wellie Mercier), Delphine, Richard, ainsi que ses neveux et nièces, ses petits-neveux, ses cousins, cousines, amies et amies-ursulines. La famille remercie les membres du personnel médical du 3e étage de l'hôpital de Montmagny, ainsi que le personnel du Printanier de la résidence Mgr Deschênes, pour les bons soins prodigués et la qualité de leur présence. Un merci spécial à Josette pour son grand dévouement. La direction des funérailles a été confiée à la