ROCHETTE, Jules



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 12 février 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Jules Rochette, époux de feu madame Fleurette Bédard, fils de feu madame Maria Lelièvre et de feu monsieur Phydime Rochette. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 15h à 17h.Outre ses petits- enfants Katia et Jean-Philippe qui l'ont précédé,il laisse dans le deuil ses enfants : Jocelyn (Sylvie Bisson) et Johanne (Michel Bolduc); ses petits-enfants : Steve (Julie), Claudia (Mathieu) et Myriam (René-Michel); ses arrière-petits-enfants : Léa et William; ses belles-sœurs : Cécile et Rita, ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Un remerciement au Havre du Trait-Carré pour les excellents services. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, Téléphone : 418 682-6387Site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place