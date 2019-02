BOUTET, Adrienne



Au CHSLD Chauveau, le 1er février 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Adrienne Boutet, fille de feu dame Marie-Louise Savard et de feu monsieur Charles Boutet. Elle demeurait à Québec.de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil son fils Michel Bernard (feu Ghislaine Lachance); ses petits-enfants : Sophie (Christian Dumeignil), Yves et Sandra (Yannick Trudel); ses arrière-petits-enfants : Sheldon, Jessy, Chad, Frédérike et Joëlle ainsi que la mère de ses petits-enfants Louise Simard. Elle est allée rejoindre son frère et ses sœurs, ainsi que leurs conjoints : Armand (Yvette Verreault), Lucienne (Armand Rousseau) et Irène (Louis-Philippe Daigle). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bernard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et de nombreux ami(e)s de la famille Simard et Lachance. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du Centre d'hébergement Chauveau pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.