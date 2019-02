Financement du tramway : «Entendez-vous !», implore Labeaume

Régis Labeaume implore le fédéral et le provincial de s’entendre sur le financement de son projet de transport collectif de 3 milliards $ qui risque d’être retardé s’il n’y a pas de confirmation dans le prochain budget du Québec.

Le maire de Québec se désole que les deux paliers de gouvernement se renvoient la balle dans cet épineux dossier et qu’ils ne s’entendent pas sur la provenance des sommes qui doivent être allouées au projet de tramway et trambus de la capitale.

Le gouvernement Legault et le ministre provincial des Transports François Bonnardel ont déjà confirmé leur part, soit un investissement de 1,8 G $. Ottawa soutient que le montant d’argent qu’on lui réclame, 1,2 G $, est déjà sur la table. Sur cette somme, 400 M$ doivent être puisés à même l’enveloppe dédiée aux projets d’infrastructure de transport collectif de 5,2 G $ allouée à tout le Québec. Montréal récolte sans surprise la part du lion.

Le gouvernement fédéral suggère donc au provincial de puiser le reste, soit 800 M$, dans l’enveloppe du Fonds pour l’infrastructure verte dédiée à l'ensemble des municipalités. Une telle ponction dans ce Fonds risquerait cependant de faire plusieurs jaloux partout dans la province.

«C’est pour ça que je ne veux pas embarquer là-dedans, a réagi Régis Labeaume, en début d’après-midi jeudi, conscient des rivalités qui risquent de s'installer. Il y a plusieurs façons de régler le dossier. On n’a pas à s’impliquer dans le détail des négociations. Ça se passe entre eux. Entendez-vous tout simplement. Il ne faut pas recommencer ça les chicanes fédéral-provincial puis on ne peut pas retarder (le projet), ça presse», a-t-il commenté

«S’il n’y avait pas d’argent, je pourrais comprendre mais il y en a plein des deux côtés. Entendez-vous parce que ce n’est pas vrai qu’on va faire les frais d’une autre dispute fédérale-provinciale. C’est sempiternel au Québec, il me semble qu’on vit ça depuis quelques centaines d’années. On n’a pas le goût de ça et on n’a pas le temps», a-t-il insisté.

«L’échéance, pour moi, c’est le budget du Québec honnêtement.»

