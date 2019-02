«Georges est dans la même ligue que Céline»: un arbitre de l’UFC rend hommage à GSP

Le vétéran arbitre québécois de l’UFC Yves Lavigne estime que la retraite de Georges St-Pierre est bien méritée. «Il a eu un impact plus fort à l’extérieur de l’octogone que dans l’octogone, donc je me dis “mission réussie, va te reposer, t’as fait ce que t’avais à faire”», a-t-il dit en entrevue à l’émission Dutrizac de 6 à 9 sur QUB radio.

• À lire aussi: La retraite pour Georges St-Pierre

Selon lui, GSP est l’un des premiers combattants de l’UFC à avoir légitimé les arts martiaux mixtes aux yeux du grand public. «Georges arrivait dans les conférences de presse dans un habit, il se présentait bien et il se comportait bien», illustre-t-il.

C’est entre autres grâce à Georges St-Pierre que de grands commanditaires, dont Gatorade et Under Armour, se sont intéressés à l’UFC, selon l’arbitre.

Une vedette à l’international

Yves Lavigne souligne d’ailleurs que Georges St-Pierre est une des plus grandes vedettes internationales du Québec.

«Je m’amusais à dire au monde: “allez sur Internet, tapez GSP sur Google et tapez n’importe quel autre athlète québécois et regardez le nombre de hits qui vont sortir. Georges est dans la même ligue connue à travers le monde que Céline Dion, et ce n’est pas peu dire.»