La Caisse reste prudente au Québec

La Caisse de dépôt n’a pas beaucoup augmenté ses actifs au Québec en 2018. Sa stratégie a plutôt été celle de repositionner son portefeuille de placements.

Au 31 décembre 2018, la Caisse détenait 63,8 milliards $ d’actifs en sol québécois, soit un peu plus que les 63,4 milliards $ enregistrés un an plus tôt.

Au cours de la dernière, année, le « bas de laine » des Québécois dit avoir investi 7,3 milliards $ principalement dans le secteur privé, soit sensiblement le même montant qu’en 2017 (6,7 milliards $).

Au Québec, la très grande majorité des placements (70 %) de la Caisse se situe dans le secteur privé. À la fin de 2018, les actifs dans le secteur privé québécois s’élevaient à 44,3 milliards $.

« Notre priorité est de continuer à investir dans le secteur privé au Québec », a précisé le grand patron de la Caisse, Michael Sabia, lors de la présentation des résultats financiers jeudi.

Ce dernier a reconnu que la Caisse recherchait des entreprises québécoises avec un fort potentiel de croissance à l’international. Entre 2009 et 2018, la Caisse dit avoir augmenté de 55 % le nombre d’interventions au sein d’entreprises québécoises, passant à 775 appuis l’an dernier.

Le REM et l’immobilier

En 2018, le projet de 6,3 milliards $ du Réseau express métropolitain (REM) a véritablement pris forme alors que différents chantiers ont été lancés dans la région de Montréal.

La filiale immobilière de la Caisse, Ivanhoé Cambridge, a poursuivi la modernisation de son parc commercial avec des investissements totaux de 400 millions $ au Centre Eaton et à Place Ville Marie.

À Québec, Ivanhoé Cambridge a annoncé des investissements de 60 millions $ visant des travaux de modernisation au centre commercial Laurier Québec.

Ivanhoé Cambridge soutient avoir entamé un repositionnement de son portefeuille immobilier en vendant des actifs dans le secteur des centres commerciaux et de bureaux, et en investissant dans le résidentiel et l’industriel.

Des placements de la Caisse au Québec en 2018

Entreprise Montant Plusgrade 200 millions $ Boralex 170 millions $ Groupe Océan 112 millions $ La Maison Simons 27 millions $ AddÉnergie 12,8 millions $

Source : Caisse de dépôt et placement du Québec