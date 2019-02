Le parfait petit déjeuner

Tout le monde le dit : le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Pourquoi ne pas le rendre plus attrayant, plus dynamique ? Voici quelques idées qui feraient autant plaisir à l’élu de votre cœur lors d’un service au lit qu’aux invités de votre brunch.

MIEL DE SAPIN

Fondée par Jérémie Postel, l’entreprise Miel de sapin a vu le jour en Estrie. Ce nectar sucré est issu d’une macération de plusieurs semaines entre de jeunes pousses de sapin et, évidemment, du miel. Les notes de sapinage viendront vous réconforter avec la douceur du miel. En cas de vilain rhume, vous pouvez en verser une ou deux cuillères dans une tasse d’eau chaude. Et bien sûr, sur des rôties bien grillées que vous aurez déjà tartinées de beurre... un délice ! Et pour les plus audacieux : il suffit d’en ajouter avec un peu d’huile végétale et de jus de citron pour en faire une marinade des plus réussies pour des poitrines de poulet au four.

Miel de sapin / facebook.com/produitsdusapin

GELÉE DE QUEUES DE FRAISES

Au premier abord, on s’entend pour dire que le nom n’a rien d’intéressant, mais il faut y goûter pour savoir que c’est bon. Préparée par la Ferme Guy Rivest, la gelée est beaucoup moins sucrée que la confiture traditionnelle, mais préserve toute sa saveur. Pour accompagner des fromages ou un bon croissant, elle sortira de l’ordinaire. Ses notes légèrement amères vous feront tomber en amour. Une chose, vous l’aurez compris : la tête des fraises fait aussi partie de la préparation, pas seulement les queues vertes. Je vous dis ça comme ça, au cas où.

Ferme Guy Rivest / fermeguyrivest.com

CROISSANT AUX AMANDES

Parmi tous les croissants aux amandes que j’ai mangés dans ma vie, ceux des Moulins La Fayette se démarquent haut la main. Faits à partir d’une pâte à croissant pur beurre à 100 %, avec la généreuse crème d’amande qui se retrouve à l’intérieur et qui est à la fois douce, goûteuse et surtout onctueuse. Avec sa croûte parsemée d’amandes effilées et de sucre glace, ils voleront la vedette de votre déjeuner ou de votre brunch dominical. Chauds ou froids, ils sont totalement irrésistibles. Parions que vous voudrez même en manger comme dessert. Avec plus d’une dizaine de succursales au Québec, il vous sera facile de mettre la main sur ces viennoiseries simplement divines.