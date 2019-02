Voici les 10 plus beaux tatouages de nos vedettes préfs depuis le début 2019

Si on s'inspire de nos stars préférées pour nos looks, c’est aussi grandement le cas pour nos futurs tatouages. De l’inspiration depuis le début 2019, il y en a à la pelletée.

Que ce soit de grands tatouages significatifs, de petits délicats ou même, des erreurs d’orthographe, les vedettes nous ont surpris depuis le début de l’année avec leurs nouveaux tatouages.

Voici donc les 10 tattoos des stars les plus cool de 2019:

1. Lady Gaga

La chanteuse en a surpris plus d’un avec son nouveau tatouage qui semble avoir un lien avec sa relation avec Bradley Cooper.

2. Noemie Lacerte et son chum

Story Instagram @noemielacerte

Les nouveaux amoureux ont partagé dernièrement leur «matching tattoo»: le mot «love» que Noémie porte sur la hanche et son chum Alex sur les cotes. C'est un tatouage significatif pour elle, parce que selon l’influenceuse: «love will always win».

3. Justin Bieber

Le chanteur n’a pas eu froid aux yeux, lui qui s’est fait tatouer au visage le mot «grace», en l’honneur de sa femme Hailey Bieber.

4. Demi Lovato

En plus de s’être fait tatouer une rose sur la main en guise d’espoir, la chanteuse s’est fait graver un dessin de son chien Buddy, qui est décédé il y a trois ans.

5. Zoë Kravitz

L'actrice y est allée pour un tatouage très subtil en optant pour le mot Baby en lettres attachées derrière l’oreille.

6. Yan et Julie-Anne d’OD Grèce

Les deux amoureux, qui semblent filer le parfait amour, ont scellé leur relation avec un «matching tattoo».

7. Elisabeth Rioux et son amoureux Bryan

CAPTURE D'ÉCRAN, CHAÎNE YOUTUBE D'ELISABETH RIOUX

Le couple était tout récemment en voyage en Thaïlande et c'est durant leur périple qu'ils ont décidé de se faire tatouer ensemble. Ils ont opté pour un dessin de loup, probablement parce qu'ils se décrivent comme une meute et ils sont inséparables.

8. Lysandre Nadeau

Notre préf est en voyage depuis quelques mois et en a profité pour se faire tatouer pour la première fois sur son épaule gauche.

«Les cinq lignes HAH TAEW. Bénie par un moine. Un rituel magique qui apporte chance, charisme, pouvoir, protection, purification. Humblement touchée par la culture cambodgienne », explique Lysandre dans sa publication.

9. Lucy Hale

L'actrice a partagé son nouveau tatouage sur sa page, expliquant qu’il représente l’amour d’elle-même et le fait d’être bien seule.

10. Ariana Grande

La chanteuse s'est fait faire plusieurs tatouages dernièrement, mais celui qui a le plus fait parler, c'est définitivement celui en l'honneur de sa chanson 7 Rings.

Ariana s'est fait graver le titre sur sa main en japonais... mais à l'envers! Finalement, à cause de cette erreur, elle a un tatouage qui veut dire petit barbecue en japonais. OUPS!

