Les Sénateurs captent l’attention

Le directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion, doit créer une surenchère.

Matt Duchene l’a placé dans une situation délicate en refusant de signer une entente de huit ans. Il ne veut plus jouer à Ottawa, c’est clair.

Maintenant, Dorion cherche donc à obtenir le maximum des équipes qui convoitent les services du joueur de centre.

Qu’ont à offrir les Predators, les Jets, ou encore les Bruins ? Les Golden Knights pourraient-ils être dans le coup ?

Il y a également le dossier de Mark Stone et celui de Ryan Dzingel. Stone est convoité par plusieurs formations parce qu’il est un patineur responsable dans les trois zones. Les Bruins l’accueilleraient à bras ouverts. Mais la facture sera salée.

Lafrenière

Dorion et son groupe pensent entre autres aux deux prochaines années. Pourquoi ?

En 2020, Alexis Lafrenière sera le patineur le plus convoité au repêchage des joueurs amateurs. Un joueur de concession, dit-on. Des patineurs comme on n’en voit pas souvent, racontent les recruteurs. Et dans son exposé l’autre jour, le propriétaire des Sénateurs, Eugene Melnyk, n’a-t-il pas déclaré qu’à partir de 2021, les Sénateurs deviendront une équipe à plafond salarial et non une formation à petit budget ? N’espère-t-il pas relancer sa concession avec Lafrenière ?

Déblocage

Maintenant que les Sénateurs ont fait savoir que Duchene sera dans une autre ville d’ici lundi, le marché va-t-il s’animer ?

On connaît les équipes qui ont mis une affiche « à vendre ». On connaît les organisations qui n’atteindront pas l’objectif du début de la saison. On connaît les équipes impliquées dans une course pour participer au tournoi printanier. On en retrouve plusieurs dans la division Pacifique.

Le DG du Lightning, Julien BriseBois, est à la recherche d’un défenseur droitier. Il est bien conscient que son unité défensive présente des carences et que du côté droit, il y a de la place pour un défenseur de bon calibre. Pour le reste, le Lightning dispose de tous les éléments pour aller jusqu’au bout.

Je ne sais pas si vous avez consulté le classement des équipes récemment, mais se pourrait-il que les Oilers aient une chance de réclamer au premier rang en juin prochain. Si ça continue ainsi, les Oilers pourraient terminer au dernier rang de l’Association de l’Ouest. À son arrivée derrière le banc, Ken Hitchcock a créé une bonne impression, mais les jeunes joueurs de l’organisation n’ont pas embarqué dans sa philosophie de gestion qui ne correspond plus au style du hockey d’aujourd’hui.