Oscars 2019: les pieds sur terre

En voyant les cinq courts métrages nommés pour l’Oscar, difficile en effet de prédire lequel remportera les grands honneurs. Originaires du Québec, d’Irlande, d’Espagne et des États-Unis, les cinq œuvres abordent des genres et des thèmes totalement différents.

« Et je sais que je suis mal placé pour dire cela, mais je trouve sincèrement que Fauve et Marguerite sont les deux meilleurs du lot. »

« Je trouve que Fauve est un film extraordinaire et je sais que Jérémy adore aussi Marguerite. Il y a un respect mutuel entre lui et moi qui fait qu’on ne se sent pas du tout en compétition l’un contre l’autre. On vit tous les deux un rêve de jeunesse et je pense qu’on va aller là-bas [aux Oscars] pour savourer l’expérience. C’est cliché de dire ça, mais pour moi, juste le fait d’être nommée, c’est déjà une immense victoire. »