Résolument incontournable!

Depuis hier (et jusqu’à dimanche) l’APCHQ – région de Québec – présente au Centre de foires de Québec la 35e édition d’Expo habitat Québec, le plus grand rendez-vous habitation et le seul Salon à Québec entièrement réalisé par des experts de l’industrie. L’évènement est devenu, au fil des ans, un incontournable pour toute personne ayant un projet en habitation, de la planification à la réalisation. Expo habitat offre cette année un condensé d’inspirations en rassemblant ses quatre maisons à visiter au même endroit. Grâce à un aménagement paysager urbain et rassembleur, vous entrerez dans un univers où les tendances de l’heure en habitation se rencontreront pour le plaisir de vos yeux. https://www.expohabitatquebec.com.

Souvenirs des pee-wee

À sa quatrième participation, en 1969, l’attaquant du club d’Orsainville (Classe B), Réal Cloutier, marque 15 buts en quatre parties, dont deux matchs de cinq buts.

Bonhomme et le plein air

La compagnie Pronature Inc., qui regroupe une soixantaine de détaillants en plein air, chasse et pêche dans quatre provinces canadiennes, a reçu la visite de Bonhomme Carnaval à l’occasion de son souper 10e anniversaire tenu récemment à l’Aquarium du Québec. Sur la photo, Bonhomme est entouré de Me Eric Bouchard, président du conseil d’administration de Pronature, et de Michel Vézina, président-directeur général.

Pour la 50e fois

Daniel Roy de Mont-Joli en était cette année à sa 50e participation consécutive au Carnaval de Québec. L’homme, qui ne passe pas inaperçu avec son chapeau aux multiples effigies du Carnaval et son épais manteau de fourrure, a reçu pour l’occasion une médaille spéciale et une ceinture fléchée des mains de la directrice générale du Carnaval, Mélanie Raymond, le tout en présence de Bonhomme Carnaval.

Une première réussie

La première présentation de « Je Maguire mon carnaval », une série d’activités mises sur pied par la Société de Développement Commercial (SDC) Maguire et ses marchands, a su plaire à près de 2000 visiteurs lors de la dernière fin de semaine du 65e Carnaval de Québec. Les sculptures sur neige, la tyrolienne géante, la glissade, la cabane à sucre, les diverses animations musicales ont été très fréquentées, alors que le bar éphémère, le Pinkeroo, a connu un succès au-delà de toutes attentes. Camil Lacroix, président du conseil d’administration de la SDC, promet que l’activité sera de retour en 2020.

Anniversaires

Sophie Turner (photo) actrice britannique révélée au grand public par son rôle de Sansa Stark dans la série à succès Game of Thrones, 23 ans... Colette Provencher, présentatrice météo à TVA... Ellen Philpotts-Page, actrice canadienne née à Halifax en Nouvelle-Écosse, 32 ans... Mélanie Laurent, actrice, réalisatrice et chanteuse française, 36 ans... Jennifer Love Hewitt, actrice américaine, 40 ans.

Disparus

Le 21 février 2018. Billy Graham (photo), 99 ans, influent prédicateur évangéliste américain... 2017. Annie St-Louis, 42 ans, qui avait ému tout le Québec avec sa liste de souhaits à réaliser avant que le cancer ne l’emporte... 2016. Claude Michaud, 77 ans, acteur et comédien québécois... 2012. Pierre Juneau, 89 ans, président de la Société Radio-Canada de 1982 à 1989... 2009. André Langevin, 81 ans, écrivain, journaliste et réalisateur.