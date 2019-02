Suis-je trop dépendante de mes proches?

Je traverse un bout difficile de ma vie. J’ai toujours été une fille à tendance dépressive sans avoir jamais fait, du moins je le crois, une vraie dépression. Je suis née dans une famille à problèmes, mais où tout le monde a toujours fait semblant que ça allait bien parce que ça aurait fait trop mal de creuser pour sortir le méchant, comme on dit. Avec comme résultat que j’ai développé une propension à faire des crises d’angoisse.

Pour en revenir à l’objet principal de ma lettre, présentement je suis suivie en psychiatrie pour une dépression majeure dont je ne parviens pas à me sortir, même si je suis fidèle à prendre ma médication religieusement. J’ai 54 ans et je suis célibataire par choix. Une condition qui fait que je n’ai personne sur qui me tourner pour avoir de l’aide, à part ma mère et mes deux frères. Quant à mon père, il est déjà disparu de la carte vu sa régression en enfance qui a démarré l’an passé et qui ne cesse de s’accentuer à mesure que le temps passe.

Ce qui me blesse, Louise, c’est que personne de ma famille n’est prêt à m’aider. On dirait qu’ils ont peur de moi. Quand je m’ouvre à eux sur ce que je vis, ils s’empressent de me dire qu’ils n’ont pas la capacité de m’aider. Certains fuient même pendant que je leur parle. Ma sœur m’a même dit « tu attends trop de moi », alors que j’avais à peine esquissé le récit de mon angoisse et rien demandé en plus.

On dirait qu’ils ont peur de me parler, comme si je portais la peste et que j’allais les contaminer. Tout ce que je dis ou fais crée un malaise que je sens très bien. Plusieurs fois pendant le temps des Fêtes, ils m’ont abandonnée seule en plein milieu du salon. J’avais le sentiment que tout le monde me fuyait, alors que je n’ai qu’eux pour m’épancher depuis que je suis en arrêt de travail. Pourquoi sont-ils incapables de m’écouter et de m’épauler ? Est-ce trop dur pour tout le monde de m’entendre exprimer mon mal-être ? Ça me ferait tellement de bien qu’on m’écoute !

Guylaine

C’est un fait que la dépression fait peur. D’autant plus dans un milieu comme le vôtre où certaines blessures d’enfance n’ont jamais guéri. Peut-être même que votre dépression vient faire écho aux problèmes vécus par certains d’entre eux qui ont évolué dans le même milieu dysfonctionnel que vous. Vous ne devriez pas insister puisqu’ils ont été très clairs dans leur rejet de vous entendre. Pourquoi, en sus de votre médication, ne suivez-vous pas une thérapie brève en psychologie émotivo-comportementale, par exemple ? Ça accélérerait certainement votre guérison. Et si vos finances ne vous le permettent pas, pourquoi ne pas vous inscrire à des groupes d’entraide comme REVIVRE, par exemple ? On y propose des échanges entre personnes dépressives en présence d’un intervenant ainsi que de l’accompagnement. Tél. : 1 866 738-4873