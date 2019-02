Tramway: Bonnardel partage les craintes du maire Labeaume

Le ministre des Transports, François Bonnardel, partage les craintes du maire Labeaume et presse le gouvernement Trudeau de confirmer «le plus rapidement possible» son appui financier au projet de tramway à Québec.

Dans un mémoire transmis au ministre des Finances Éric Girard dans le cadre des consultations prébudgétaires, la Ville de Québec signale qu’il «est nécessaire d’obtenir une autorisation gouvernementale du projet au printemps 2019» afin que les travaux de construction puissent commencer d’ici 2022, comme prévu à l’échéancier.

«Nous, on attend seulement l’engagement du gouvernement fédéral», a commenté M. Bonnardel, jeudi matin.

Le ministre des Transports a assuré que son gouvernement est toujours prêt à investir 1,8 G$ dans l’aventure. Il est prévu que la Ville de Québec y injecte 300 M$.

«Maintenant, on est en négociation pour la portion d’Ottawa à hauteur de 1,2 G$, et c’est à eux de nous confirmer si oui ou non, ils vont de l’avant», a dit M. Bonnardel.

La réponse pourrait venir le 19 mars prochain, lors du dépôt du budget fédéral, le dernier avant les élections automnales.

Le ministre des Transports s’est avoué bien au fait des inquiétudes manifestées par le maire de Québec, Régis Labeaume, avec qui il dit s’entretenir «deux, trois fois par semaine».

«Je comprends la Ville de Québec d’être inquiète dans ce processus et des échéanciers», a indiqué M. Bonnardel, qui demeure toutefois optimiste vis-à-vis Ottawa.

«Moi je m’attends à ce que le fédéral dise oui [au projet de transport structurant de la Ville de Québec]. [...] Notre portion à nous de 1,8 G$ est assurée.»

Plus de détails à venir...