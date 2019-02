Un nouveau format à la Coupe du monde de Triathlon d'hiver

Après cinq présentations selon le format orignal S3 sur les plaines d’Abraham, le Triathlon d’hiver abandonne la raquette au profit de la course à pied traditionnelle dans la neige dans l’espoir d’intéresser de nouveaux marchés à travers le monde.

Le sport du triathlon hivernal tel qu’on le connaît lors du Pentathlon des neiges depuis 2014 n’ayant réussi à créer l’engouement espéré dans d’autres pays, l’Union internationale (ITU) a décidé de concentrer ses efforts avec la course à pied, le patin et le ski de fond.

Le nouveau programme sera donc en vigueur lorsque les participants s’élanceront dimanche sur les Plaines dans le cadre une fois de plus de la seule tranche de cette Coupe du monde cette saison. L’événement fait partie de la programmation du 15e Pentathlon des neiges qui prend officiellement son envol samedi.

«L’Union internationale m’a dit qu’elle ne savait même pas où acheter des raquettes. Ils ne connaissent pas ça. La principale raison, c’est pour faciliter le développement à l’international, parce que la raquette, on ne se le cachera pas, c’est un sport canadien et même québécois», a tranché le directeur général du rendez-vous hivernal sportif, François Calletta.

L’importance de la Scandinavie

Si l’Autriche songe à obtenir la sanction de Coupe du monde après avoir présenté dans les dernières semaines un triathlon pour une deuxième année de suite, les pays scandinaves jettent un œil attentif aux récents développements dans le sport. Pour Calletta, leur participation est cruciale.

«La Scandinavie lorgne beaucoup le triathlon d’hiver avec le changement de règlement. La clé du développement, c’est la Scandinavie. Si la Scandinavie embarque, le sport va faire kaboum!»

PHOTO JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

Plus près d’ici, Montréal et Red Deer en Alberta songent de plus en plus à présenter des épreuves semblables, un incontournable, estime le grand patron du Pentathlon pour éventuellement voir naître un circuit mondial. «Il faut que ça commence par la base et il faut qu’on aille des événements qui pullulent un peu partout.»

Triple champion du monde de course en raquettes, le Français Stéphane Ricard a accepté l’invitation de Calletta pour prendre le départ de l’épreuve ITU de dimanche. À plus de 48 h de se lancer, il ressentait un brin de nervosité.

«En termes de performance, je m’attends à rien du tout parce que je ne suis pas assez fort en patins. Je vais aller mettre les patins pour voir ce que ça donne! Pour ma saison d’hiver, j’avais vraiment envie de voir autre chose et de casser la routine», a expliqué cet enseignant de 35 ans.

Événement en croissance

Au total, ce sont plus de 6000 personnes - un record - qui se sont inscrites aux différentes activités du Pentathlon qui se terminera le 3 mars prochain.

«On l’avait en mire depuis plusieurs années. On est extrêmement content. On a de plus en plus de gens de l’extérieur de la région de Québec. On travaille très fort pour aller chercher la clientèle de Montréal et de partout au Canada», a mentionné le directeur général.