Un Québécois chez les Astros

WEST PALM BEACH, Floride | Il était 6 heures hier matin, j’étais en route vers le complexe d’entraînement des Astros de Houston situé à West Palm Beach, à environ une heure de Hallandale, en Floride.

Je ne voulais pas être en retard, car j’avais un rendez-vous avec le Québécois Abraham Toro, des Astros de Houston. Mon ami Noël Perreault, un ancien employé des Expos, était au volant, mon sens de l’orientation étant limité à mon entrée de garage.

Le superbe site d’entraînement est deux fois plus vaste que la superficie des Galeries d’Anjou. Mes yeux brillent en apercevant l’immense logo des Astros. Soudainement, j’ai un pincement au cœur qui me rappelle de mauvais souvenirs.

C’est qu’au loin, je vois le logo des Nationals de Washington, qui partagent le complexe d’entraînement avec les Astros.

Le sourire me revient lorsque je fais mes premiers pas dans le vestiaire des Astros. Dans le coin, à ma gauche, le lanceur étoile Justin Verlander est devant son casier après avoir terminé ses exercices. Je cherche Abraham Toro et j’espère apercevoir Jose Altuve. Juste devant moi, je vois Toro assis sur un immense sofa en train de discuter de baseball avec un coéquipier.

Joyeux et fier

Lorsque nos regards se croisent, je me dirige vers lui d’un pas décidé. Toro se déplace rapidement pour venir me saluer. Je remarque tout de suite la joie sur son visage. Il est fier de participer à son premier entraînement dans le baseball majeur.

Lorsque je lui demande de me décrire ce qu’il ressent d’être assis au milieu du vestiaire des Astros, le jeune Québécois me sert un merveilleux monologue.

De toute évidence, Toro vit un rêve.

Sa journée s’amorce très tôt le matin, avant même le début de la session d’entraînement de l’équipe. Il passe du temps dans la cage des frappeurs pour améliorer son élan au bâton. Il m’explique qu’il veut s’assurer d’être fin prêt pour la séance d’entraînement au bâton face aux lanceurs des Astros.

Il aimerait bien avoir la chance d’affronter Verlander lors d’une pratique au bâton. Justement, comment se comportent les joueurs vedettes des Astros avec lui ?

Avec un petit sourire, il me décrit sa relation avec quelques-uns de ses coéquipiers. Il s’est lié d’amitié avec le receveur Robinson Chirinos.

Ce dernier lui prodigue de nombreux conseils afin de l’aider à mieux comprendre les rudiments du baseball majeur.

Trois langues

Le plan de carrière de Toro, c’est d’évoluer un jour au poste de troisième but. Il tourne lentement sa tête vers un joueur qui n’est pas trop loin de lui en me déclarant : « Ce joueur vedette trouve toujours le temps de m’encourager. »

Il s’agit du troisième-but étoile Alex Bregman.

J’ai hâte qu’il me parle de l’un des meilleurs joueurs du baseball majeur, Jose Altuve, qui vient tout juste de passer à côté de nous.

En l’apercevant, Toro déclare : « Jose est un meneur hors pair qui prêche par son éthique de travail. »

Toro maîtrise très bien le français, l’anglais et l’espagnol. Cela m’intriguait beaucoup de savoir dans quelle langue il communique avec Altuve. Il hoche la tête en me disant : « Jose est natif du Venezuela, alors c’est un atout pour moi de pouvoir lui parler en espagnol lorsque nous discutons ensemble de baseball. »

Abraham Toro a de la classe. Un journaliste de Houston s’est approché pour lui poser des questions. Abraham n’a jamais hésité pour louanger les différents programmes de baseball québécois qui lui ont permis d’accéder au baseball professionnel.

Une fois arrivé sur le terrain, j’ai constaté qu’il avait l’étoffe pour évoluer un jour dans les ligues majeures.

C’est à mon tour de rêver. Si ce n’est pas avec les Astros... pourquoi pas avec les Expos ?