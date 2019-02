Une saucette à Québec avant la date limite pour le DG du Lightning, Julien BriseBois

Les prochains jours seront occupés pour Julien BriseBois, tout comme pour les 30 autres directeurs généraux de la Ligue nationale de hockey. Même si la date limite des transactions de lundi approche à grands pas, l’homme de hockey québécois tenait à faire une escale vers Québec où son fils, Justin, participe au Tournoi international de hockey pee-wee avec les Bulls de Tampa Bay.

BriseBois est débarqué dans la vieille capitale mercredi en fin d’après-midi, et remettra le cap sur Tampa Bay samedi.

«Je suis d’abord et avant tout un père de famille et je suis très heureux d’être ici avec mon fils, a-t-il mentionné jeudi avant la rencontre des Bulls au Pavillon de la Jeunesse. J’ai manqué le premier match au Centre Vidéotron, mais j’ai pu le regarder sur internet. C’est un événement que les enfants et les familles n’oublieront jamais. L’accueil chaleureux des familles et de l’organisation du Tournoi est incroyable.»

BriseBois était déjà venu à quelques reprises au Tournoi pee-wee, quand il était de passage à Québec, pour épier quelques talents de la LHJMQ. Mais maintenant qu’il le vit de l’intérieur avec son fils, il se dit impressionné par l’ampleur de cet événement.

«C’est rodé au quart de tour, tout est bien organisé», a-t-il félicité.

Hockey en progression

BriseBois voit une belle progression dans le hockey mineur à Tampa, depuis son arrivée dans l’organisation du Lightning il y a neuf ans.

«Au cours des six dernières années, le nombre d’arénas a doublé. On est rendus à quatre ou cinq programmes AA dans la grande région métropolitaine. Certains groupes d’âge sont plus compétitifs que d’autres au niveau national, mais il reste que le hockey est en pleine effervescence.»

Engouement

Pas de doute que les succès du Lightning au cours des dernières années aident également à promouvoir ce sport hivernal dans un marché où le soleil et les palmiers remplacent la neige et les sapins.

«Ça a certainement un effet. Les petits gars regardent les matchs plus que jamais. J’ai deux garçons et leur sujet de conversation à l’école, c’est le Lightning. Et ce serait le cas même si leur père n’était pas le directeur général de l’équipe! Il y a un gros engouement autour de l’équipe. On fait salle comble depuis cinq ans, nos commandites et nos cotes d’écoute sont à la hausse.»

Toutefois, BriseBois n’a pas voulu répondre aux questions concernant son équipe, la LNH et la date limite, par respect pour les médias de Tampa Bay auxquels il avait mentionné ne pas avoir l’intention de parler publiquement avant la journée de lundi.