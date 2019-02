BOUTIN, Alfreda

Au CSSS site de Beauceville, le dimanche 17 février 2019, à l'âge de 92 ans et 9 mois, est décédée madame Alfreda Boutin, épouse de feu Fernand Poulin, fille de feu Cléophas Boutin et de feu Anaïs Jolin. Elle demeurait autrefois à Saint-Martin. Madame Alfreda Boutin sera exposée à la résidence funérairele jeudi 21 février en soirée de 19h à 21h, le vendredi en après-midi de 13h30 à 16h et en soirée de 19h à 21h30 ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 12h.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Laurette (Célestino Morena), Louisette, Léonette, Lucette (Milan Henc), feu Émile, feu François, Marcel (Line Audet), feu Maurice, Micheline, feu Jean-Roch, feu Doris, feu Jean-Luc, Claudette, Charles, Adrien, Lyne (Philip DiVirgilio), Lucienne (Bjorn Sikberg), Françis (Rebecca Hearty), Charlotte, feu Fernand, Nancy (feu Richard Poulin, Michel Blais), Suzanne, feu Tony et Anne Poulin; ainsi que ses petits-enfants, arrière-petits- enfants, arrière-arrière-petits-enfants. Elle était la soeur de feu Alphonse (feu Rose Jolin), feu Alphonsine (feu Edmond Jolin), feu André (Thérèse Morin), feu Annette (feu Lucien Landry), feu Armande (feu Fernand Lessard), feu Arthur (feu Cécile Grenier), Antonio (Violette Grenier), Alexandrine (feu Lauréat Morin), Anne-Marie (feu Grégoire Morin), Antonia (feu Joseph Bisson), Alida (feu Larry Bélanger), Absolon (Patricia Beaulieu), feu Albert, Ange-Emile (feu Lise Beaudoin) et feu Albertine (Maurice Bolduc). Elle était la belle-soeur de feu Charles (feu Fédora Giroux), feu Gérald (feu Marie Poulin), feu Emélia (feu Joseph Jolin), feu René (feu Yvonne Caron), feu Léa (feu Eugène Morin), feu J.O. Armand Poulin (1res noces feu Adrienne Bourque et en 2es noces Colette Grenier), feu Ovila Poulin (1res noces feu Gabrielle Lachance, 2es noces feu Monique Maheux), feu Jeannette (feu Albert Cormier), feu Rachelle Poulin. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, 440, boul. Vachon Sud C.P.1, Sainte-Marie, Beauce, G6E 3B4.