THIBODEAU, Marie-Laure Vachon

C'est teinté d'un immense chagrin que nous vous informons du décès de notre mère, madame Marie-Laure Vachon, à l'âge de 90 ans et 8 mois. Elle aura été entourée d'amour jusqu'à son départ le 11 février dernier à l'hôpital Hôtel-Dieu de Lévis. Elle était l'épouse de monsieur Henri-Louis Thibodeau, fille de feu Albert Vachon et de feu Imelda Binet. Elle demeurait à St-Lambert de Lauzon. La famille vous accueillera à lale vendredi 22 février de 18 h à 21 h 30, le samedi 23 février de 9 h à 10 h 30. Les funérailles seront célébrées le samedi 23 février à 11h, en l'église de Saint-Lambert de Lauzon. Elle laisse dans le deuil son époux, ses enfants: Réjean (Lyne-Andrée Veilleux), Guimond (Jacinthe Tremblay), Hermann (Diane Fréchette), Martin (Lorraine Buteau), Lyne, Judith (Claude Lafrance), Marianne (Simon Bernier); ses 15 petits-enfants: David (Virginie Côté), Samuel (Geneviève Morin), Lory Turcotte (David Cloutier) et Judy Turcotte (Enrique Guzman Jimérez), Michael, Marlène (Yves Nadeau) et Rémi, Nicolas (Karine Villeneuve),Sébastien (Amélie Aubin) et Mélissa, Francis (Mélanie Duquet) et Sylvain (Mélina Boivin), Julien et Hubert, Mathieu; ses 16 arrière-petits-enfants: Lou et Henri, Yoan et Zachari, Laurance et Félix-Antoine, Élie-Jeanne et Louis-Éva et Victoria, Léo et Émile, Joey et Noam-Loïk et Naëly; ses frères et sœurs Vachon: Héléna (feu Armand Lagrange), feu Normand (Louisette Couture), Simonne (Wilfrid Gagnon), feu Raymond (Monique Lemelin), Sr Laurette congrégation St-Paul, Rosaire (Denise Hochu), Yvette (feu Adrien Boutin); ses beaux-frères et belles-sœurs Thibodeau: feu Germain (feu Pauline Pouliot), feu Jeannette (feu Jules Vachon), Cécile (feu Normand Maheux), Monique (Laîné Gosselin), Marcel (Nicole Bellavance), Mrg. François, Évêque Émérite, Lucienne (feu Roger Giguère), Marie-Claire (Jean-Noël Labbé), Juliette (John Enos), Paul. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousin, cousines et ami(e)s. Dons Suggérés: Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place. Veillez compenser l'envoi de fleurs par un don. Un remerciement particulier au personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur empathie et leur professionnalisme. La direction des funérailles est confiée à la