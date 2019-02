BERGERON, Jean-Claude

À l’hôpital de La Malbaie, le 11 février, à l’âge de 83 ans et 7 mois, est décédé monsieur Jean-Claude Bergeron, conjoint de madame Huguette Bergeron et fils de feu monsieur Edmond Bergeron et de feu madame Lucina Simard. Il demeurait à Clermont. Il a été confié à laLes membres de la famille accueilleront parents et amis(es), à lade 13h à 14h30.Monsieur Bergeron laisse dans le deuil sa conjointe: madame Huguette Bergeron; ses enfants: Marc (Manon Tremblay), Donald (Marie Tremblay), Justin (Mélissa Martel); ses petits-enfants: Chloé, Camille, Méliane, Sarah, Nicolas, Florence; les enfants de sa conjointe: Johanne, Bernard (Lucie Tremblay); les petits-enfants de sa conjointe: Isabelle, Marc-Antoine, Raphaël, Marc-Olivier, Alexis; ses frères et sa soeur: feu Fernand (feu Madeleine Tremblay), feu Florent (Jeannine Gauthier), Irma (feu Gilles Bérubé), feu Gaétan (Jeannette Carré), feu Benoit Bergeron; sa belle-soeur: Bertrande Maltais (Rolland Tremblay); ainsi que plusieurs, neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et amis(es). La famille tient à remercier le personnel du IUCPQ ainsi que le personnel du centre hospitalier de La Malbaie pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l`organisme de votre choix. La direction a été confiée à la