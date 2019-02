Charles Lafortune et Anouk Meunier au Méga Parc

Charles Lafortune, animateur de La Voix, encore cette année, et Anouk Meunier, nouvellement à la barre de La Voix Extra, seront de passage au Méga Parc des Galeries de la Capitale demain, de 10 h à 11 h 30. C’est le moment d’aller à leur rencontre pour obtenir un autographe, mais aussi pour essayer des manèges en leur compagnie. À quoi s’attendre ce dimanche, à La Voix? Pour cette troisième ronde d’auditions à l’aveugle, des artistes passionnés qui en mettront plein les oreilles aux coachs Marc Dupré, Lara Fabian, Éric Lapointe et Alex Nevsky, qui devront rivaliser de leur charme et d’arguments pour attirer les meilleurs dans leur équipe. Lara et Marc ont un atout dont ils peuvent encore se servir : la possibilité de bloquer un adversaire! Pour de l’émotion et des moments de pur ravissement, écoutez La Voix, ce dimanche, 19 h, sur les ondes de TVA.